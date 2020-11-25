اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئاسة شوؤن الحرمين تخصص مسارين بصحن الطواف لكبار السن وذوي الإعاقة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:02 م
رئاسة شوؤن الحرمين تخصص مسارين بصحن الطواف لكبار السن وذوي الإعاقة الحرمين - أرشيفية
وكالات

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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف، الأول للعربات بطول 155 متراً، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.
فيما جرى اعتماد المسار الثاني بطول 145 متراً، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصاً، خُصّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة وتقديراً لهم والتيسير عليهم.


رئاسة شئون الحرمين

السعودية

صحن الطواف

العمرة

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