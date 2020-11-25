درونز ديليفرى.. حكومة بريطانيا تدرس استخدام آلية جديدة لتوصيل الطلبات للمنازل

كتبت: نهال أبو السعود

تفكر الحكومة البريطانية في السماح باستخدام طائرت الدرونز لتوصيل الطلبات في المناطق النائية، كجزء من الخطة الجديدة لوزارة النقل والمواصلات لضمان وصول البضائع للأماكن البعيدة ولاستثمار التقم التكنولوجي في المواصلات.

ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، طلب الوزراء الراي بين عدد من الأفكار المختلفة ومن ضمنها استخدام الدرونز لتوفير الوقت في توصيل الطلبات للناطق البعيدة بالإضافة الى المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربوينة، كما تتضمن الخطط الأخرى استخدام طائرة كهربائية لنقل السكان لمسافات ليس بعيدة وتوصيل مختلف الوسائل ببعضها عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية بالإضافة لإتاحة خرائط للمشي وركوب الدراجات على الانترنت.

وقد تم استخدام طائرات الدرون الكبيرة لنقل المعدات الطبية والأدوية للمناطق البعيدة وتلك التي عانت من نقص في مواد الحماية خلال الأشهر الأولى من انتشار الوباء في المملكة، خلال محاولة الحكومة لاكتشاف إمكانية شركات التوصيل في استخدام تكنولوجيا الدرونز وتكلفتها، ومن المقرر عقد نقاشات بين المشرعين مثل هيئة الطيران المدني والجيش في بعض الحالات.

من جانبها، صرحت رايتشل ماكلاين وزيرة النقل انها ستكشف عن التفاصيل في وقت لاحق قائلة: "انها فرصة جيدة لدراسة الأماكن البعيدة وخلق فرص جديدة هناك"، ووفقا للصحيفة فان مثل هذه الوسائل دائما ما يتم استخدامها في الولايات المتحدة في المدن الحضرية الكبيرة بهدف تحقيق اكبر مكسب من عمليات التوصيل الهائلة لكن اشارت ان الحكومة البريطانية لها نهج مختلف وهو التأكد من وصول كافة الاحتياجات للمناطق البعيدة.