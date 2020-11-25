خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل فى سجل الأخصائيين والاستشاريين بنقابة الصيادلة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للصيادلة، إن سجل الاخصائيين بالنقابة يتيح للصيدلى إضافة تخصصه فى كارنيه النقابة، والحصول على شهادة معتمدة من النقابة بذلك، مشيرة إلى أنه يمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها: التحاليل الطبية، الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية، إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة إكلينكية، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى، صيدلانيات، صيدلة صناعية، سموم، يقظة دوائية، إدارة أعمال، إدارة موارد بشرية، وغيرها.



أما الأوراق المطلوبة للتسجيل، فهى:

- شهادة الدبلومة أو الماجستير

- صورة كارنية النقابة

- صورة البطاقة الشخصية



بالنسبة للاستشارى:

يتطلب أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه

الأوراق المطلوبة:

- أصل شهادة الدكتوراة

- المحتوى العلمى

- صورة كارنيه النقابة

- صورة البطاقة.