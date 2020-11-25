اليوم السابع
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خدمات مرورية على الطرق السريعة لتيسير حركة السيارات بسبب الطقس السيئ

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:22 م
خدمات مرورية على الطرق السريعة لتيسير حركة السيارات بسبب الطقس السيئ تواجد رجال الشرطة فى الشارع خلال هطول الأمطار لتسير حركة المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، العديد من الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال والجدى على الطرق، فى ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالاتربة، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

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رجال الإدارة العامة للمرور يفتحون المصاريف لإستعاب مياه الأمطار
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث والدراجات البخارية والاوناش، وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار اول بأول ، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم.
 
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رجال الإدارة العامة للمرور يسيرون حركة السيارات
 
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الإدارة العامة للمرور تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع
 
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رجال الإدارة العامة للمرور يتابعون حركة سير السيارات
 

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