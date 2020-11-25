خبراء الطقس ينصحون بتجنب المناطق المكشوفة لشدة العواصف الرعدية

كتبت أسماء نصار

تتعرض محافظة الإسكندرية بداية من اليوم الأربعاء، حتى الجمعة، لأمطار رعدية غزيرة مع هطول للبرد أحيانا، تكون ذروتها اليوم، وينصح خبراء الطقس بتجنب التواجد فى المناطق المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، وأيضا تجنب عبور المناطق المغمورة بالمياه حتى بالسيارات، وتقليل التحرك على الطرق السريعة أثناء الأمطار واتباع ارشادات المرور، والابتعاد عن أعمدة الانارة، الأكشاك الكهربائية واللوحات الإعلانية والاشجار.



وتشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة على الساحل الشمالى العربى بشكل عام تكون غزيرة جدا أحيانا على المناطق الواقعة شرق محافظة مطروح حيث يتشكل اضطراب جوى هناك.



ويعقب ذلك منخفض جوى يؤثر على عموم مناطق شمال الجمهورية حتى نهاية الاسبوع تهطل معه أمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد على مدن الساحل الشمالى، وشمال الدلتا، تمتد تدريجيا بشدة متفاوتة لوسط وجنوب الدلتا والقاهرة واجزاء من منطقة القناة وخليج السويس وشمال سيناء.