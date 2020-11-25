خارجية قبرص: نأمل من تركيا تعديل سلوكياتها والذهاب للحوار

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية القبرصية:" لسنا متفائلين للآن من موقف تركيا ونأمل منها التراجع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الخارجية القبرصية: نأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها وتذهب للحوار.

ويستعد الاتحاد الأوروبى لإقرار مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة ضد النظام التركى بسبب ممارساته الاستفزازية فى البحر المتوسط والانتهاكات التى يمارسها ضد قبرص واليونان، خاصة بعدما تم اعتراف ألمانيا لسفينة تركية متجهة إلى ليبيا، وهو الأمر الذى أربك النظام التركى.

ووفقا لموقع العربية، فإنه سيُعرض على البرلمان الأوروبى، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التى ستنعقد فى ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع فى قبرص ومياهها الإقليمية.