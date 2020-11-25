حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيايات شمال بنها، بحبس عامل وعاطل وفطاطرى، لقيامهم بالإتجار فى المخدرات بمنطقة المثلث الذهبى للإتجار بالمخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة علي مناطق تجارة المخدرات بمنطقة سرياقوس مركز الخانكة، وأسفرت المداهمة عن ضبط كيلو ونصف حشيش وأستروكس.

كانت المعلومات السرية قد وردت إلي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بترويج وببيع المخدرات على المتعاطين بقري الخانكة وشبين القناطر.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث من إدارة المخدرات قاده العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من ضبط "س. ح. م" سن 30 عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 450 جراما ومبلغ مالى 135 جنيها وهاتف محمول، كما تم ضبط "وائل م .م" 42 سنة عامل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالى 650 جراما وهاتف محمول، وضبط "م .ف .ق" سنه 25 فطاطرى ومقيم الأحراز التابعة لشبين القناطر، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول.

تحرر المحاضر اللازمة، وبالعرض على نيابة الخانكة، أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.