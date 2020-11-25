اليوم السابع
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حبس سائق متهم بدهس شاب فى حادث تصادم بمدينة نصر 4 أيام

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:46 م
حبس سائق متهم بدهس شاب فى حادث تصادم بمدينة نصر 4 أيام حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة مدينة نصر أول، برئاسية محمود صلاح، حبس متهم بدهس شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بشارع متولي الشعراوي، 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب موتوسيكل وإصابة سائقه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى الذي توفي قبل نقله وجارٍ رفع حطام الحادث لتيسير الحركة المرورية وحرر المحضر اللازم.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


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