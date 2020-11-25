حبات برد وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد: الأمطار تصل الدلتا بأكملها وتمتد القاهرة

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أنه بداية من الساعات الأولى لليوم الأربعاء، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار تتساقط على الساحل الغربي بأكمله (إسكندرية-مطروح-السلوم) وتزداد حده الأمطار خلال النهار مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة تشمل الدلتا بأكملها والقاهرة ظهرا ومناطق من شمال الصعيد تتقدم تدريجيا شرقا لتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجويه وعدم اتباع الشائعات والبعد تماما عن الصفحات التي تثير القلق والزعر.



كما أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنينبتوخي الحذر في اماكن تساقط الامطار الغزيرة ونشاط الرياح.