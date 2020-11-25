اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/11/2020 فى مصر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/11/2020 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ،  طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا،  وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ،  لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية   ،  و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد .
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ،  متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا  على بعض المناطق  من  الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية  ، وأمطار  غزيرة تكون رعدية أحيانا   على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا 
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.
 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى  21
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 15
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 29
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس الغد بارد ليلا وأمطار متوقعة على معظم الأنحاء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:42 م

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات فى 6 محافظات بسبب الطقس السيئ غدا.. محافظو الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح ودمياط يصدرون القرارات حرصا على سلامة الطلاب.. ويوجهون بانعقاد دائم لغرف العمليات لرصد الأمطار

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:21 م

محافظ مطروح يوجه بالاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:57 م

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:21 م

موجة تقلبات جديدة بالطقس.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا وحتى الجمعة.. أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى لمدة 3 أيام.. وانخفاض درجات الحرارة يزيد الإحساس بالبرودة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة