جو بايدن يوجه رسالة إلى الأمريكيين فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة

كتب محمد سعودي

وجه الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين في اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدا التزام إدارته الجديدة فى البيت الأبيض بالجهود العالمية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعى بجميع أشكاله.

وغرد جو بايدن عبر تويتر قائلا :" اليوم ، فى اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، أؤكد من جديد التزامي بالقضاء على هذا الوباء، ستتخذ إدارة بايدن هاريس إجراءات جريئة هنا فى الداخل وتنضم مجددًا إلى الجهود العالمية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعى بجميع أشكاله".



جو باين يغرد عبر تويتر

وأضاف :" لقد زاد جائحة كوفيد 19 الأمور سوءًا، وخلقت "جائحة الظل" للعديد من النساء والفتيات اللواتى يقبعن فى منزلهن مع المعتدى ويواجهن انعدام الأمن الاقتصادى مما يجعل الهروب أكثر صعوبة".



جو بايدن عبر تويتر

وتابع :"ما يصل إلى 1 من كل 3 نساء ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مرحلة ما من حياتها، وهذا المعدل أعلى بالنسبة للنساء ذوات البشرة الملونة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسى، والأفراد المتحولين جنسيا، وغيرهم من أعضاء المجتمعات الضعيفة أو المحرومة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى أول مقابلة له منذ الانتخابات، أن رئاسته لن تكون "ولاية ثالثة لأوباما" ووعد بتمثيل الطيف الكامل للبلاد والحزب الديمقراطى.

وفى حديثه مع ليستر هولت من محطة أن بى سى نيوز مساء الثلاثاء، قال بايدن إن التحديات التى تواجهه كانت فريدة من نوعها وسعى إلى التخلص من ظل الرجل الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس.

جاءت المقابلة فى الوقت الذى أعلن فيه بايدن عن عدد كبير من المرشحين لمجلس الوزراء، بما فى ذلك العديد من شخصيات بارزة فى إدارة أوباما.