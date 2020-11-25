وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 95 ألفا و581 حالة بعد تسجيل 3366 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1085 حالة عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة منذ أمس ، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 18 ألفا و197 حالة.

