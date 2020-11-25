أعلنت السلطات الصحية فى جورجيا اليوم الأربعاء، تسجيل 3071 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 114 ألفا و889 حالة على مستوى البلاد .
وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 95 ألفا و581 حالة بعد تسجيل 3366 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .
كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1085 حالة عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة منذ أمس ، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 18 ألفا و197 حالة.
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