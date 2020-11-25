جنود إسرائيليون يعتدون على مصاب فلسطينى بسيارة إسعاف ويحاولون اعتقاله..فيديو

كتب محمد شعلان

اعتدى جنود من قوات الاحتلال الاسرائيلي على شاب فلسطيني مستلقي داخل سيارة إسعاف، وأظهرت لقطات فيديو نقلتها شبكة روسيا اليوم، لحظة إيقاف جنود الاحتلال سيارة الإسعاف، وقيام عدد من الجنود الإسرائيليين بمهاجمة سيارة الإسعاف التي تحمل شابا فلسطينيا مصابا وحاولوا سحبه من السيارة بالقوة، إلا أن رجال الإسعاف منعهم من ذلك وسط صراخ لأطقم الطبية.

وهاجمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اعتداء جنود إسرائيليين على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاولتهم اعتقال مصاب كانت تقلّه، وعلقت: "العالم شاهد بالصوت والصورة كيف اقتحم جنود الاحتلال سيارة إسعاف بقوة السلاح محاولين اعتقال أحد المصابين، دون مراعاة لحالته الصحية".



الجندى الاسرائيلى يهجم على سيارة الاسعاف

وأكدت أن الاعتداء تم دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام وحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية، وضمان عدم تعرض أفراد الطواقم الطبية لأي خطر أو إصابتهم بأي أذى.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومواجهات، وذكر نادى الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة، كما اعتقل ثلاثة آخرين من جنين، وثلاثة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وعورتا في نابلس، مضيفا أنه تم اعتقال فتى عمره 16 عاما و مواطنا آخر من مخيم العروب.

وأوضح ناشط حقوقي أن الاحتلال الاسرائيلي طرد أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي "البرج" "والميتة"، بالأغوار الشمالية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت شفويا، في وقت سابق، هذه العائلات بضرورة ترك خيامها؛ بحجة إجراء التدريبات العسكرية المزعومة.