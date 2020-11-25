جنايات شبرا تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير واستعمال توكيلات رسمية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات لمتهم بتهمة تزوير واستعمال توكيلات رسمية.

ترجع أحداث القضية بقيام المتهم مع سيدة مجهولة علي إثر خلافات زوجية ومالية مع طليقتة سيدة الأعمال بتزوير توكيل رسمي عام منسوب زوراً اليها وتم استعماله من قبله في قضايا تبديد بمعرفة أحد المحامين المتهمين في تلك القضية لتحرير تقريرى المعارضة والاستئناف.

وأوضحت أن المتهم لم يحضر لحصوله علي أحكام نهائية بحبسها إلا أنها فوجئت بذلك الأمر وقامت بشكايته وآخرين في تلك القضية وتم استكتابها بمصلحة الطب الشرعى، وتبين تزوير ذلك التوكيل وإيصالات الأمانة سند تلك القضايا، وأثبت تحريات الأموال العامة صحة الواقعة.