جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب أمريكى

كتب أحمد مصطفى

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب طائرة تجسس، اخفاها راكب أمريكى داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عب فرنسا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم اتخاذ الإجراءات معه.

اثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة اير فرانس رحلة 570، اشتبه مدير الجمرك فى راكب أمريكى قادم من باريس، وقام مأمور الفحص بالأشعة بالكشف على حقائبه تبين انها تحتوى على جسم غريبة، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب عثرت معه على طائرة تجسس.

قرر مدير الجمارك اتخاذ الإجراءات مع الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.