اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 نوفمبر 2020 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب أمريكى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:59 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة تجسس مع راكب أمريكى مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب طائرة تجسس، اخفاها راكب أمريكى داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عب فرنسا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم اتخاذ الإجراءات معه.

اثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة اير فرانس رحلة 570، اشتبه مدير الجمرك فى راكب أمريكى قادم من باريس، وقام مأمور الفحص بالأشعة بالكشف على حقائبه تبين انها تحتوى على جسم غريبة، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب عثرت معه على طائرة تجسس.

قرر مدير الجمارك اتخاذ الإجراءات مع الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.

11202025225149359-96b4ee81-5ebc-4c8e-a55a-1b9f4bb66a2c

أخبار المطار

جمارك

إحباط تهريب

طائرة تجسس

راكب أمريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة