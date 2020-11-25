جراحة عاجلة بالوجه والفكين لطفلة سقطت من علو بمستشفى القنايات في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى فريق طبى بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزى في الشرقية، عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لطفلة تم تحويلها من مستشفى منيا القمح المركزي، وتعانى من كسور متعددة بعظام الوجة، وكسور فى عظام الساعد والفخد، إثر سقوطها من مكان مرتفع، وذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة. والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.