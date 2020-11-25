جامعة قناة السويس: فصل 24 طالبا وطالبة بسبب عدم ارتداء الكمامة الطبية

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إدارة الجامعة قررت فصل 13 طالبا وطالبة في المدنية الجامعية للطالبات لمدة أسبوع واحد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك حوالى 8 موظفين تم مجازاتهم بسبب عدم ارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية القناة الأولى المصرية، كما أنه تم فصل حوالى 11 طالباً بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامة أيضا، موضحاً أن الجامعة تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مشدد تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، فصل 11 طالبة بالمدينة الجامعية، ومجازاة 3 موظفين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات. وأكد زكى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية، وفي حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيتم فصل الطلاب على الفور.