جامعة عين شمس تعلن انتظام الدراسة غدا بكافة الكليات

كتب محمود راغب

أكدت جامعة عين شمس على استمرار الدراسة غدا، الخميس، الموافق 26 نوفمبر بكل الكليات وانتظام العمل داخل الجامعة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا منذ قليل، بتعليق الدراسة غدا، الخميس، بسبب الأمطار التى تعرض لها القاهرة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى حيث نجحت الأجهزة فى شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.