اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تحصل على المركز الأول بمنافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:08 ص
جامعة حلوان تحصل على المركز الأول بمنافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر جامعة حلوان تحصل على المركز الأول بأولمبياد الفتاة الجامعية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وتحت إشراف  الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة فى منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر، الذى يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات، وتشجيعهن على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، فى ظل إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، استطاعت جامعة حلوان تحقيق العديد من المراكز وحصلت على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية، وعلى المركز الأول فى مسابقة كرة الطائرة والمركز الأول فى العاب القوى والمركز الثاني فى مسابقة كرة القدم، تحت إشراف  أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى وفريق عمل متعاون من النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أن الأولمبياد شارك فيه 500 طالبة من 24 جامعة وهي 'السويس - جنوب الوادي - بني سويف - سوهاج - اسوان - طنطا - بنها - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - الزقازيق - المنصورة - الأٌقصر - قناة السويس - اسيوط - المنوفية / مطروح - ازهر اسيوط - حلوان - اسكندرية - وزارة التعليم العالي - المنيا - الأزهر - عين شمس.

IMG-20201125-WA0001
 

 

IMG-20201125-WA0002
 

 

 

IMG-20201125-WA0003
 

 

 

IMG-20201125-WA0004
 

 


 


 


جامعة حلوان اولمبياد

ماجد نجم

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

الجامعات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة