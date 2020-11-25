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جامعة القاهرة تستضيف وزير الشباب ضمن فعاليات "مصر أولا.. لا للتعصب" غدا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:31 ص
جامعة القاهرة تستضيف وزير الشباب ضمن فعاليات "مصر أولا.. لا للتعصب" غدا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في العاشرة صباح غد الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن سلسلة ندوات مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، وذلك بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والطلاب.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، تأتي الندوة في إطار دعم جامعة القاهرة لمبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لدعوة الشباب إلى نبذ التعصب والكراهية.

وتبدأ الفعاليات بفقرة فنية لكورال وزارة الشباب والرياضة أمام مبنى القبة، يليها عزف السلام الجمهوري بقاعة الاحتفالات الكبرى. كما يقدم فريق أوركسترا جامعة القاهرة فقرة فنية، يليها كلمات كل من: الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنتهي فعاليات اليوم بحوار مفتوح بين الأساتذة والطلاب مع ضيوف الجامعة حول أهم قضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.



 


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