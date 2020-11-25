جاستن ترودو: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل شريكا تجاريا محوريا لكندا

كتبت ريم عبد الحميد

أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظل شريكا محوريا تجاريا محوريا لكندا. وقال ترودو فى كلمته لمنتدى الأعمال الكندى العربى أنه فى الوقت الذى تعمل كندا فيه كندا على تنوع شراكاتها التجارية الدولية والاسثمارية، يظل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريكاً تجارياً محورياً، فتعزيز النمو الاقتصادي هو القوة الدافعة لرخاء كندا والعالم العربي".

وأضاف ترودو فى كلمته: اعلم أنه هذه ليست الطريقة التى نلتقى بها فى مثل هذه الفعاليات، لكن من المهم أن نظل على تواصل حتى لو ظللنا بعيدين. ومع مواصلة كندا سعيها إلى تنويع استثماراتها وتجارتها الدولية، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريكا تجاريا محوريا، فتعزيز النمو الاقتصادى هو القوة الدافعة لرخاء كندا والعالم العربى.. وتحدث عن أبرز مجالات التعاون التجارى بين الجانبيت من الزراعة على التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية هى مجالات تجارية.

وشدد على أن الشراكة التجارية بين العالم العربى وكندا مهمة من أجل إعادة الناس إلى العمل وخلق بيئة عمل للكنديين والعرب فى ظل السعى لتحقيق التعافى الاقتصادى من تداعيات وباء كورونا.

وكان ترودود قد أعلن هو ونظيره البريطاني، بوريس جونسون، أن كندا والمملكة المتحدة توصلتا إلى اتفاق تجارة مؤقت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل اتفاقية استمرارية التجارة الجديدة بين كندا والمملكة المتحدة، إلغاء التعريفات الجمركية على 98% من الصادرات الكندية إلى المملكة المتحدة.