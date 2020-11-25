جارديان: عارضة الأزياء حليمة عدن تتوقف عن عملها للحفاظ على معتقداتها الدينية

كتبت رباب فتحى

قالت عارضة الأزياء حليمة عدن، إنها ستتوقف عن عروض الأزياء لأن عملها في الأزياء أجبرها على التنازل عن معتقداتها الدينية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونشرت عدن، التي تم الترحيب بها كرائدة لكونها واحدة من أوائل العارضات اللواتي ارتدين الحجاب لعرض أزياء ماركات الأزياء الكبرى مثل Yeezy من Kanye West، سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى توضح الأوقات التي فقدت فيها الاتصال بمن هي من أوقات الصلاة الضائعة إلى تغطيتها رأسها بأزواج من الجينز.

وكتبت على موقع "إنستجرام": "لا يمكنني إلا أن ألوم نفسي على الاهتمام بالفرصة أكثر مما كان على المحك في الواقع".

وشاركت العارضة، منشورًا خاصًا بها في حملة رهيانا "فنتى بيوتى"، حيث كتبت: "(ريهانا) دعنى ارتدى الحجاب الذي أحضرته. هذه هى الفتاة التى سأعود إليها، حليمة الحقيقية ".

فى منشور آخر، تحدثت عدن عن الشعور الذي ينبع من كونها "أقلية داخل أقلية"، مضيفة: "ما ألوم الصناعة فيه هو عدم وجود مصممات أزياء من النساء المسلمات." وقالت إن هذا أدى إلى القليل من الفهم للحجاب في صناعة الأزياء.

في العام الماضى، أخبرت الأوبزرفر أن حجابها كان غير قابل للتفاوض في عقدها مع وكالة الأزياء IMG. وفي منشورات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعى، كتبت عدن عن الشعور بثقل كونها عارضة الأزياء الأكثر احتشامًا.

وقالت: "كانت الأخوات المسلمات يرسلن لي رسائل مباشرة بل ويعلننني في بداية مسيرتي المهنية ويقولن لى "توقف عن ارتداء الملابس مثل امرأة عجوز" .. مما جعلني أشعر وكأنني أفعل شيئًا خاطئًا.. أتذكر أنني كنت أريد أن أكون "المحجبة الساخنة" كما لو أن ذلك لم يهزم الهدف كله فقط ".

صعدت عدن إلى الشهرة في عام 2016 بعد دورها في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، عندما لفتت انتباه محررة الأزياء كارين رويتفيلد. سرعان ما وقعت على وكالة الأزياء العالمية IMG وظهرت لأول مرة على منصة عرض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك حيث عرضت أزياء لـ Kanye West's Yeezy و Maxmara.

قبل ثمانية عشر شهرًا، بدأت حليمة محادثات حول الاحتشام والموضة مع كل من النقاد والمؤيدين عندما أصبحت أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب تزين غلاف مجلة Sports Illustrated.