اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:36 ص
خالد صلاح
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تونس تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:00 ص
تونس تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 73 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 90213 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2935 حالة وفاة.


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