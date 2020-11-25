تونس تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 73 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 90213 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2935 حالة وفاة.
تونس تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 73 حالة وفاة.
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