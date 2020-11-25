تونس تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 73 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الثلاثاء أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 90213 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2935 حالة وفاة.