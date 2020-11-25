تعليم كفر الشيخ تعلن إنشاء 64 مدرسة العام الحالى لتخفيض كثافة الفصول

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تم إنشاء 64 مدرسة جديدة، لتخفيض كثافة الطلاب بالفصول، وتم افتتاح 50 مدرسة خلال العام الماضى والحالى، وسيتم استكمال افتتاح بقية المدارس خلال المرحلة المقبلة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أنها أعلنت عن اقامة مسابقات بين المدارس على المسرح المدرسى، لاكتشاف المواهب وتنميتها فى كافة المجالات الفنية والثقافية، وسيشارك عدد كبير من الطلاب والطالبات فى مجالات الإلقاء والغناء والتواشيح، والتمثيل المسرحى، وغيرها من أنواع الفنون المتعددة.

وقالت: هناك إقبال من الطلاب على مجموعات التقوية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنه وجهت لجان للمرور على المدارس للتأكد من ارتداء المشاركين للكمامات، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حملات لغلق السناتر.