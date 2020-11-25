اليوم السابع
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تعليق الدراسة غدا بالجامعة العمالية بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:25 م
تعليق الدراسة غدا بالجامعة العمالية بسبب سوء الأحوال الجوية الجامعة العمالية
كتب محمود راغب

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أعلن أشرف المحروقى، مستشار عام المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، بأن محمد عبدالعزيز جبران، مشرف عام المؤسسة والجامعة، أصدر تعليمات بتعليق الدراسة بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية غداً الخميس. وأكد المحروقى، أن القرار يأتى نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الطلاب والموظفين.
 
كان قد أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا، بتعليق الدراسة غدا الخميس بسبب الأمطار التى تعرض لها القاهرة.
 
وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى، حيث نجحت الأجهزة فى شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة، كما تم عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.
 
 

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