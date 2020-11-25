اليوم السابع
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تعطل بورصة مسقط بمناسبة العيد الوطني الخمسين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:03 م
تعطل بورصة مسقط بمناسبة العيد الوطني الخمسين بورصة مسقط
كتب هانى الحوتى

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تتعطل بورصة مسقط، يومي الأربعاء والخميس، على أن تستأنف السوق أعمالها صباح يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد.
 
وتراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.10% خاسراً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.830 نقطة، وبلغ حجم التداول 13.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال عبر تنفيذ 397 صفقة لعدد 46 سهماً.
 
وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.96%، ثم سهم، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 1.33%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 1.23%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 6.76%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3.3 مليون ريال عماني.

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