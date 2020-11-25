اليوم السابع
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تعرف على هالة السعيد بعد حصولها على جائزة التميز الحكومى في 15 نقطة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:42 م
تعرف على هالة السعيد بعد حصولها على جائزة التميز الحكومى في 15 نقطة الدكتورة هالة السعيد
كتبت أسماء أمين

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حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومى كافضل وزيرة عربية. وعن المناصب التى تولتها هى كالتالى :
 
- أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016.
 
- شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 وحتى 2016.
 
- قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات  (2006-2008).
 
- تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 إلى الآن .
 
- تولت إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر2009-2011، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
- شاركت في اطلاق برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة عام 2009.
 
- شغلت عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
 
- عضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" سبتمبر 2014 - 2015.
 
-شغلت عضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أكتوبر 2012 - 2014.
 
- شغلت عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر2003 - 2015.
 
- شغلت عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة اتاحة التمويل، بالبنك المركزى المصرى 2008-2011.
 
- عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN ، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية 2006 – 2011.
 
- شغلت عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب –البنك المركزي المصري 2005 –2011.
 
- شغلت عضوية المجلس  الاستشاري لمساعدة الفقراء - البنك الدولي 2004 – 2007.
 
- شغلت عضوية المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2003- 2011.

هالة السعيد

وزيرة التخطيط

جائزة التميز الحكومى العربى

التخطيط

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