تعرف على هالة السعيد بعد حصولها على جائزة التميز الحكومى في 15 نقطة

كتبت أسماء أمين

حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومى كافضل وزيرة عربية. وعن المناصب التى تولتها هى كالتالى :

- أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016.

- شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 وحتى 2016.

- قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات (2006-2008).

- تولت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 إلى الآن .

- تولت إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر2009-2011، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- شاركت في اطلاق برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة عام 2009.

- شغلت عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

- عضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" سبتمبر 2014 - 2015.

-شغلت عضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أكتوبر 2012 - 2014.

- شغلت عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر2003 - 2015.

- شغلت عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة اتاحة التمويل، بالبنك المركزى المصرى 2008-2011.

- عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN ، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية 2006 – 2011.

- شغلت عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب –البنك المركزي المصري 2005 –2011.

- شغلت عضوية المجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء - البنك الدولي 2004 – 2007.

- شغلت عضوية المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2003- 2011.