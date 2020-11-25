تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج على هامش فعاليات الأسبوع البيئى

سوهاج محمود مقبول

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في تشجير محيط المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الرابع الذي ينظمه قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بعنوان "دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لمنتسبي الجامعة والمجتمع"، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور ياسر عبدالفتاح مدير عام الشئون الإدارية، الدكتورة إيناس محمد علي المشرف العلمي على حدائق الجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن تشجير الجامعة يساهم في غرس ثقافة المحافظة على البيئة في نفوس طلاب الجامعة و منتسبيها وانعكاسها علي الحياة والصحة العامة، مؤكداً أهمية التشجير فى تحسين المظهر العام للجامعة وإضفاء نوع من البهجة والجمال إليها، وتحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعي البيئي داخل الحرم الجامعي.

وقال الدكتور ياسر عبدالفتاح، إنه تم زراعة نباتات زخرفية المنظر مثل السرو الإيطالي والذي يتم زراعته لأول مرة بالجامعة، وذلك لقيمته الزخرفية، حيث أنه من الأشجار العمودية المخروطية ولا يحتاج للقص والتشكيل، وكذلك زراعة شجيرة الياسمين الهندي ذات الأزهار العطرية وذات الشكل الزخرفي لأنها ثنائية الشعبة ولا تحتاج أيضاً للقص والتشكيل.

وأضافت الدكتورة إيناس محمد، أنه سيتم تصميم اللاند سكيب للدوائر بمختلف الكليات باستخدام الهارد سكيب، وتتضمن المواد الثقيلة مثل الرخام، الزلط، الأحجار والشوفان سكيب وهي النباتات والزهور والأشجار والشجيرات.



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (1)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (2)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (3)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (4)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (5)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (6)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (7)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (8)



تشجير محيط المركز الدولى للمؤتمرات بجامعة سوهاج (9)