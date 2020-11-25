تركى آل الشيخ يعود للسعودية بعد رحلة علاج استمرت 5 أشهر

عماد صفوت

يعود المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى الأراضى السعودية خلال الأيام المقبلة، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها إلى بعض العمليات الجراحية، مما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء.

وكتب تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى الميريا، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفية، أشتقت للعمل معكم ومتابعة انجازاتكم ... التقيكم يوم الاثنين باذن الله في المكتب في الرياض الحبيبة ،وحشتوني ..أخوكم.

وفى سياق آخر، أشاد تركى آل الشيخ بدور وزير الرياضة أشرف صبحى، فى نبذ التعصب خلال الأيام الماضية، وذلك علي خلفية مباراة الأهلى والزمالك فى نهائي بطولة أفريقيا، وكتب معلقًا: من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي، سعيد جدًا إن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا بتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس.. ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية.. أهم حاجة الكأس يبقي مصري.. وأبارك لمعالي أخي أشرف صبحي وزير الرياضة النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله.