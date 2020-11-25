ترامب يصف نتائج الانتخابات مجددا بـ"المزورة".. وتويتر يعتبر تغريدته "مضللة"

كتب محمد سعودي

جدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وصفه لنتائج الانتخابات الرئاسية بـ"المزورة" في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم"، حيث غرد قائلا: "الانتخابات المزورة"، وسرعان ما حذر موقع تويتر مستخدميه من هذه التغريدة التي تم اعتبارها مضللة، حيث كتب تويتر أسفل التغريدة:" هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".



تغريدة ترامب عبر تويتر

وفي ظل إصرار ترامب على أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن "مزورة"، كشف استطلاع للرأى أجرته مجلة بولتيكو الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب هو المرشح الذى يفضله أغلبية الجمهوريين لخوض سباق الرئاسة 2024، متفوقا على جمهوريين آخرين بارزين منهم نائبه مايك بنس، بهامش كبير. ووفقا للمجلة، فإن ترامب حصل على دعم 53% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون للجمهوريين فى سباق تمهيدي افتراضى للحزب لانتخابات الرئاسة عام 2024، بحسب الاستطلاع الذى أجرى بين الناخبين المسجلين.

ومع خسارة ترامب لانتخابات الرئاسة فى 2020، فإنه لا يزال مؤهل للترشح لفترة ثانية فى 2024 أو بعدها، وحينها سيكون فى أواخر السبعينيات من العمر. وقد أجل ترامب الاعتراف بانتصار جو بايدن ولا يزال فريقه القانونى يواصل معركته من أجل قلب نتيجة الانتخابات فى ولايات متأرجحة رئيسية.



ترامب عبر تويتر

من ناحية أخرى، تحدث ترامب عن العسكريين الذين قتلوا في الحروب، وذلك بعد أن وصفهم في وقت سابق بالمغلفين، حيث كتب :"لقد ثبت أن بيان "الخاسرون والمغفلون" بشأن القتلى من الأبطال العسكريين هو محض افتراء وكذب".