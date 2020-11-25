تحيا مصر: وفرنا 5885 شنطة مجمدات و2500 كرتونة غذائية و5500 بطانية بالقافلة الإنسانية

إبراهيم سعيد

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك مليون أسرة ستستفيد من هذه القافلة الإنسانية.

وأضاف، خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم توفير 5885 شنطة مجمدات دواجن و 2500 كرتونة مواد غذائية و 5500 بطانية.

وأشار، أن هناك أكثر من جهة مع صندوق تحيا مصر تساهم فى مساعدة المواطنين فى القري والمحافظات.

وأكد إلى أن صندوق تحيا مصر يقدم رعاية اجتماعية ورعاية صحية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكشف أن الصندوق يوفر 500 حضانة فى أماكن العجز، والصندوق يستهدف مساعدة 500 عروس.

ومن جانب اخر،أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، عن أنه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى ، توزع الأورمان 3 ألاف بطانية للأسر الاولى بالرعاية فى محافظة اسوان خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتياجاتهم اليومية فى فصل الشتاء

واكد فؤاد ان الأورمان تشارك فى أكبر قافلة مساعدات انسانية لدعم ورعاية مليون اسرة أولى بالرعاية والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى .

وأشار فؤاد أن الأورمان فى محافظة أسوان توزع ثلاثة الاف بطانيه على اهالينا بقرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع فؤاد بأن التوزيع يشمل جميع مراكز المحافظة، وان التوزيع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وان اجمالى ما تشارك به الاورمان 80ألف بطانية و60ألف كرتونة مواد غذائية، و420 طن من الدواجن .

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.