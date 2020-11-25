تجمعات مياه الأمطار تسير فى مخر سيول محمية وادى دجلة لنهر النيل.. صور

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد سامح، مدير عام محميات المنطقة المركزية بوزارة البيئة، إنه بالتزامن مع تساقط الأمطار على القاهرة، شهدت محمية وادى دجلة تجمع لكميات من مياه الأمطار بمخر السيول داخل المحمية، موضحا أن وادى دجلة هو عبارة عن مخر للسيول من ملايين السنين، وتجمع مياه الأمطار أمر طبيعى، تشهده المحمية بشكل سنوى، حيث تتجمع المياه فى المخر وتتخذ مسارها وصولا إلى نهر النيل.

وأضاف سامح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، تم تنفيذ 3 سدود صغيرة داخل المحمية لإحكام السيطرة على تجمعات مياه الأمطاروالاحتفاظ بها، وتم الإنتهاء من هذه السدود العام الماضى.











