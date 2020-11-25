اليوم السابع
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تجريع 995 ألف طالب وطالبة ضد الطفيليات والديدان المعوية بالدقهلية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:49 ص
تجريع 995 ألف طالب وطالبة ضد الطفيليات والديدان المعوية بالدقهلية الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من  تجريع حوالى 995 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال في الحملة القومية في مدارس الحضر والريف. 

وتستهدف الحملة حوالي مليون تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي ومرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2020-2021 والتي بدأت في 9 نوفمبر 2020.
 
وأوضح أن هدف الحملة كان خفض معدل انتشار الديدان المعويه بين تلاميذ المدارس، حيث يتم ذلك بتجريع تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائيه ورياض الأطفال بجميع المدارس في جميع أنحاء محافظة الدقهلية بجرعة واحدة من أقراص المبندازول لخفض معدل انتشار الديدان المعويه بين التلاميذ.
 
كما أوضح وكيل الوزارة، أن التجريع تم  تحت الاشراف المباشر للطبيب من خلال فرق طبية مدربة في إطار تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لكافة القطاعات بضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبخاصة الأطفال.
 
 
 
 

 


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اطفال المدارس بالدقهلية

علاج الديدان المعوية

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