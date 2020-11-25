بيطرى دمياط ينظم قافلة طبية مجانية بقرية العرايضة كفر البطيخ

دمياط معتز الشربينى

نظمت مديرية الطب البيطرى بدمياط قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية العرايضة مركز ومدينة كفرالبطيخ اليوم الأربعاء، وشملت القافلة نخبة من الأطباء البيطريين بدمياط فى جميع التخصصات وتم علاج ما يقرب من 535 رأس ماشية ما بين رش طفيليات خارجية وحالات عقم وأمراض باطنية وكذلك تجريع الماشية ضد الديدان والطفيليات الداخلية وكذلك تم علاج 1070 من الدواجن (التربية المنزلية) لصغار المربين بالقرية.

وتخلل القافلة ندوة إرشادية تحدث فيها أطباء الإرشاد عن دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ودورة الفعال فى حماية صغار المربين وكذلك التحسين الوراثى والتلقيح الإصطناعى وأهميتة فى رفع إنتاجية الألبان واللحوم للمربى الصغير وكذلك تحسين الصفات الوراثية للماشية.

يأتى ذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وحرصها على المشاركة المجتمعية ورفع العبأ عن كاهل صغار المربين.