وأضاف الوزير الأمريكي أن تلك المكاسب تشمل تمسك أفغانستان بسيادة القانون واحترام التزاماتها الدولية . مؤكدا أهمية احترام حقوق جميع الأفغان بما فيهم النساء والشباب والأقليات.

وأوضح أنه يجب على الحكومة الأفغانية أن تقوم بدورها في تنفيذ العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار والأمن تماما كما يتوقع الشعب الأفغاني.

وأعرب بومبيو عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها الدوليين وخاصة الدول المجاورة لأفغانستان وغيرها في المنطقة لمساعدة هذا البلد نحو الوصول لمستقبل أكثر سلاما وأمانا.

وكان المجتمع الدولي قد جدد - خلال مؤتمر أفغانستان 2020 المقام حاليا في جنيف - التزامه المالي والسياسي تجاه أفغانستان لمدة أربع سنوات أخرى.



