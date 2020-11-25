بورصة البحرين خضراء بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود 6 أسهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيممة 915.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 6.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 2.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 7.69%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.37%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.96% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.70%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.31% بضغوط هبوط سهم شركة إنوفست بنسبة 6.98%، وهبطت أسهم شركة زين البحرين، شركة استيراد الاستثمارية، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.87%، 1.36%، 0.84%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، موافق الجمعية العامة غير العادية، على إصدار عدد قد يصل إلى 4 آلاف سهماً ممتازاً من الفئة "ه" بقيمة اسمية لكل سهم مقدارها 125 ألف دولار من خلال شريحة واحدة أو أكثر، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة لاسترداد، إذا قرروا ما يصل إلى 123.2 ألف سهماً ممتازاً من الفئة "ب" يحمل كل منها قيمة اسمية مدار 1000 دور أمريكي، والموافقة على زيادة راس مال الشركة الصادر والمدفوع من 323.2 مليون دولار إلى مبلغ يصل إلى 923.2 مليون دولار.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، سيكون فتح الاكتتاب على حقوق الأولوية على أسهم الشركة اليوم الأربعاء.

فيما أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج الاصدار رقم 1835 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 أشهر، والصادر عن مصرف البحرين المركزي، نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر.