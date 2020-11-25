بلومبرج: شركة صينية تسعى للاستخدام العام للقاح كورونا بعد الروسي Sputnik V

كتبت هند عادل

تسعى شركة صينية للموافقة على الاستخدام العام للقاح فيروس كورونا مع ظهور شركات الأدوية الأمريكية كواحد من المرشحين الأوائل، ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" مع السباق نحو إيجاد لقاح فعال وآمن ضد فيروس كورونا الجديد ، وكشف تقرير لوكاله "بلومبرج" أن أحد مطوري اللقاحات الصيني الرائد قد تقدم بطلب للحصول على ترخيص لإتاحة لقاح كورونا الخاص به للاستخدام العام حدث هذا الإجراء عندما أصدرت شركات غربية مثل فايزر و مودرنا بيانات رائعة عن اللقاحات المرشحة لكل منها.

وفقًا لتقرير بلومبرج ، قدمت شركة China National Biotec Group Co. طلبًا إلى المنظمين الصينيين ، للحصول على الموافقة على لقاح كورونا، وبحسب ما ورد ، استشهد التطبيق بنائب المدير العام للشركة الأم Sinopharm شي Shengyi التطبيق الذي يتضمن بيانات مؤقتة من المرحلة 3 من التجارب البشرية للقاح ، والتي أجريت في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

في حالة تلقي الموافقة ، ستصبح CNBG ثاني مطور في العالم يوفر لقاح كورونا للاستخدام العام في 11 أغسطس ، أصبح Sputnik V من روسيا أول لقاح لـكورونا، حول العالم ، يتم اعتماده للاستخدام العام.

نظرًا لأن شركتي Pfizer-BioNTech و استرازينيكا أصبحتا في مقدمة السباقين في سباق لقاح كورونا ، فإن كلاهما يسعى فقط للحصول على موافقة استخدام الطوارئ من مراقبي الأدوية الخاصين بهما ، وهي الحالة التي تم منحها بالفعل لمطوري اللقاحات الصينيين منذ أشهر.

ومع ذلك ، مثل لقاح كوروناالأول المعتمد للاستخدام العام ، Sputnik V ، حتى CNBG لم تصدر أي بيانات عامة حول فعالية لقطاتها في تجارب المرحلة 3.، بينما أبلغ Sputnik V عن فعاليته بنسبة 95 % ضد كورونا مؤخرًا فقط ، لم يتم إصدار مثل هذه البيانات عندما تمت الموافقة على استخدامها ، في أغسطس، وقد جعل ذلك من الصعب مقارنة لقاح CNBG بالمرشحين الآخرين ، أو حتى التأكد من السرعة التي يحتمل أن يتلقى الموافقة عليها سيقوم المنظمون الصينيون الآن بمراجعة البيانات من تجارب المرحلتين 1 و 2 للقاحات ، والبيانات المؤقتة من تجارب المرحلة 3.

CNBG هي شركة أدوية مملوكة للدولة ولها حصة مهيمنة في سوق اللقاحات في الصين كانت أيضًا من بين الشركات القليلة الأولى حول العالم التي دفعت باللقاحات التجريبية إلى المرحلة النهائية من الاختبار.

لقاح CNBG هو أيضًا لقاح ثنائي اللقاح يستخدم نسخة معطلة من الفيروس لإنتاج استجابة مناعية في الجسم، تم اعتماد نهج مماثل من قبل العديد من صانعي اللقاحات للقاحات كورونا المرشحة. يمكن تخزين هذه اللقاحات في درجات حرارة التبريد العادية.