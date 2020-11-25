سجلت بلغاريا 4382 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 10 آلاف و500 فحص، وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 157 حالة وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، هنالك 6300 شخص يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 392 في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.
وأضافت بوابة المعلومات الموحدة أن بلغاريا سجلت عددًا قياسيًا من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تماثل 1876 شخصًا للشفاء.
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