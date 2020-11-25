ووفقا لأحدث البيانات، هنالك 6300 شخص يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 392 في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

وأضافت بوابة المعلومات الموحدة أن بلغاريا سجلت عددًا قياسيًا من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تماثل 1876 شخصًا للشفاء.