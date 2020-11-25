بدء تطعيم لقاح فايزر لفيروس كورونا بالمكسيك منتصف ديسمبر المقبل

كتبت أمل علام

قال وزير الخارجية المكسيكي أمس يوم الثلاثاء إن لقاح لشركة الأدوية فايزر قد يبدأ في المكسيك في منتصف ديسمبر إذا تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة للصحة في البلاد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وقال مارسيلو إبرارد وزير الخارجية بالمكسيك، كان من المقرر أن تقدم شركة فايزرPfizer تفاصيل عن استخدام اللقاح إلى الجهة المنظمة" Cofepris " و"هى اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية التابعة لوزارة الصحة المكسيكية"، مما يسمح للجهة التنظيمية ببدء تحليلها بما يتماشى مع الولايات المتحدة.

وأضاف إبرارد " إذا وافقت الجهة التنظيمية بالمكسيك " Cofepris " على لقاح فايزر متوقع أن يتم طرحه في المكسيك ديسمبر من هذا العام 2002.

تقدمت شركة فايزر Pfizer الأسبوع الماضي إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا الخاص بها، ستناقش الهيئة الأمريكية (FDA) ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ يوم 10ديسمبر.

بمجرد الموافقة على لقاح فيروس كورونا في المكسيك، قال إبرارد إن الأمر سيستغرق حوالي5 أيام حتى تصل شحنة إلى المكسيك من مختبرات في الولايات المتحدة أو أوروبا، مضيفا "سنبدأ بفارق قصير عن الولايات المتحدة وألمانيا".

طلبت المكسيك مسبقًا العديد من اللقاحات المختلفة، سواء من خلال مبادرة كوفاكس COVAX المدعومة من منظمة الصحة العالمية أو على المستوى الثنائي، مؤكدا أن شركة فايزر Pfizer قد تكون أول من يحصل على الموافقة، إلا أن عرض استرازينيكا AstraZeneca قد ينتهي به الأمر إلى أن يتم توزيعه على نطاق أوسع نظرًا لأنه سيتم تصنيعه جزئيًا في المكسيك ولا يتطلب مثل هذا التخزين البارد، مؤكدا "ستكون لوجستيات التوزيع بسيطة نسبيًا".

أضاف إبرارد، إن المكسيك تجري أيضًا تجارب المرحلة الثالثة على نطاق واسع في 19 مركزًا للاختبار لمرشح شركة كانزينو CanSino Biologics الصينية، وتتوقع بدء تجارب مماثلة لشركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson بمجرد وصول الجرعات الأولى هذا الأسبوع واخذ موافقة الجهة التنظيمية بالمكسيك" Cofepris "على التجربة.

تدرس الجهة التنظيمية طلبًا مقدمًا من الولايات المتحدة، لإجراء اختبارعلى لقاح نوفافاكس Novavax لإجراء تجارب في المراحل الأخيرة في المكسيك، وتدرس شركة كيورفاك CureVac الألمانية إمكانية إجراء تجارب مكسيكية ، على حد قوله.