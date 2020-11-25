بايدن يشكر الأمريكيين على التضحيات ويدعمهم فى خطاب عيد الشكر

كتبت رباب فتحى

سيلقى مساء اليوم الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، أول خطاب له بمناسبة عيد الشكر بعد تأكيد فوزه فى الانتخابات ليصبح المرشح الرئاسي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يفوز بأكثر من 80 مليون صوت.

وقالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية، إنه سيتم بث الخطاب العام لبايدن مباشرة من ويلمنجتون بولاية ديلاوير حيث تظل الاحتفالات بموسم العطلات الشتوية صامتة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

سيتمكن المشاهدون من بث الخطاب عبر الإنترنت - تماشياً مع العديد من الخطب التي ألقاها بايدن منذ أن أصبح الرئيس المنتخب، حيث تم تقييد الحضور الشخصي إلى حد كبير كإجراء لمنع انتشار الفيروس.

وقال الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، إنه سيلمح في خطابه إلى "التضحيات المشتركة التي يقدمها الأمريكيون في موسم الأعياد هذا"، ويتطرق إلى حقيقة أن الملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وتوقع أيضًا أن يتطرق إلى كيفية قيام المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالإبلاغ تاريخياً عن طوابير طويلة للمساعدة في الوجبات في الأسابيع الأخيرة، بينما يظل ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.

في غضون ذلك، حذر خبراء الصحة من انفجار جديد للإصابات بفيروس Covid-19 بعد عيد الشكر، وحذروا الناس من السفر.

طلب كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فاوتشى، من الأمريكيين "التفكير مليًا" بشأن خطط السفر، وحذر أيضًا من "التجمعات المنزلية" مع العائلة والأصدقاء والتي قد تؤدي إلى تفشي المرض من جديد.

تواصل الولايات المتحدة، معاناتها من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، في حين كان يوم الثلاثاء أكثر الأيام دموية في البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت 2100 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.