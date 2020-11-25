بايدن فى أول حوار مع "NBC نيوز": رئاستى لن تكون ولاية ثالثة لعصر أوباما

كتبت رباب فتحى

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى أول مقابلة له منذ الانتخابات، أن رئاسته لن تكون "ولاية ثالثة لأوباما" ووعد بتمثيل الطيف الكامل للبلاد والحزب الديمقراطي.

وفي حديثه مع ليستر هولت من محطة إن بي سي نيوز، مساء الثلاثاء، قال بايدن إن التحديات التي تواجهه كانت فريدة من نوعها وسعى إلى التخلص من ظل الرجل الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس.

جاءت المقابلة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن عدد كبير من المرشحين لمجلس الوزراء، بما في ذلك العديد من شخصيات بارزة فى إدارة أوباما.

وسأل هولت "ماذا تقول لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كنت تحاول تأسيس ولاية ثالثة لأوباما؟".

وأكد بايدن "هذه ليست ولاية ثالثة لأوباما. إننا نواجه عالمًا مختلفًا تمامًا عما واجهناه في إدارة أوباما وبايدن. الرئيس ترامب غير المشهد.

وأضاف بايدن أن إدارته تهدف إلى تمثيل "أطياف الشعب الأمريكي وكذلك أطياف الحزب الديمقراطي"، واتفق على أنه سيفكر حتى في تعيين جمهوري انتخب ترامب.

قال بايدن: "أريد أن تكون هذه الدولة موحدة".

وقال أيضًا إنه لن "يستخدم وزارة العدل كأداة" للتحقيق مع دونالد ترامب وحلفائه، على الرغم من ضغوط بعض الديمقراطيين لضمان التعاملات المالية للرئيس، والمزاعم بأنه سعى للتدخل الأجنبي في الانتخابات . عندما يترك ترامب منصبه في يناير، سيفقد الحماية الدستورية من الملاحقة القضائية الممنوحة لرئيس حالي.

لكن بايدن قال إنه يفضل بقاء إدارته خارج المعركة. "هناك عدد من التحقيقات التي قرأت عنها على مستوى الدولة. قال بايدن: "ليس هناك ما يمكنني فعله أو لا يمكنني فعله حيال ذلك".