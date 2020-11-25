بايدن: تواصل إدارة ترامب مع فريق انتقال السلطة كان صادقا

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إن التواصل مع إدارة ترامب كان صادقا منذ أن تأكدت إدارة الخدمات العامة من فوزه يوم الإثنين، بعد إعلان نتائج ولاية ميتشيجان. وأعطت رئيسة إدارة الخدمات العامة إيميلى مورفى الموافقة لفريق بايدن للوصول إلى الموارد الانتقالية يوم الإثنين، مما سمح ببدء الانتقال الرسمى للسلطة، وإنهاء المواجهة التى اتهم فيها فريق بايدن إدارة الخدمات الحكومية بحكم الموارد لأسباب سياسية. وفى نفس اليوم، أعلن بايدن عن عدد من الاختيارات الوزارية بما فى ذلك فريقه للأمن القومى.

وقال بايدن فى تصريحات لقناة NBC News إنهم على الفور تلقوا تواصل من متجر الأمن القومى. وأضاف أنهم يعملون بالفعل حتى يتمكن من الحصول على الإحاطات الرئاسية اليومية، ويعملون بالفعل على الاجتماع مع فريق كورونا فى البيت الأبيض وكيفية ليس فقط توزيع اللقاح ولكن تطيعم كل شخص يمكن تلقيحه به.

وتابع بايدن قائلا: لابد أن أقول أن التواصل كان صادقا، وأضاف أنه لم يكن حاسدا حتى الآن، ولا يتوقع أن يكون كذلك.

ولم يجرى المسئول الرئيسى عن اللقاح فى إدارة ترامب د. منصف سلويى اتصالا بفريق انتقال السلطة لبايدن، مع اقتراب اللقاحات المرشحة من الطرح المحتمل.

وأكد باين أن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة ولاية ثالثة للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له، وأوضح قائلا: "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة... لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن".

وأضاف أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولا" خلال فترة رئاسة ترامب.