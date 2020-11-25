ايفانكا ترامب تحتفل بعيد الشكر برفقة أسرتها مع الديكين كورن وكوب.. صور

كتب محمد تهامى زكى

احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته الأولى، مع زوجها جاريد كوشنر، وأولادهما، بعيد الشكر لهذا العام فى البيت الأبيض، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مجموعة من صور الاحتفال، الذى أقيم اليوم، الأربعاء، فى البيت الأبيض، أتبعتها بتعليق: "لقاء مع كورن، الديك الرومى القومى لعيد الشكر، كما واصل الرئيس ترامب عادة محبوبة للبيت الأبيض، وباكتمال مهامهم لعيد الشكر، كورن و كوب، سوف يتقاعدان فى جامعة ولاية أيوا".





ويحتفل الأمريكيين بعيد الشكر سنوياً منذ عام 1789، حيث يتناول الملايين الديوك الرومى فى هذه المناسبة وسط أجواء احتفالية .





بدأ الاحتفال بعيد الشكر فى القرن السابع عشر عندما وصل المهاجرون الإنجليز إلى أمريكا حيث واجه بعضهم الهلاك والموت بسبب جهلهم بطرق الزراعة وسبل العيش الأساسية، حيث قرر السكان الأصليون مساعدتهم على تعلم الزراعة والرى واحتفلوا بأول موسم حصاد معاً فى عام 1621.





وكان خصص الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية أبراهام لينكولن خصص يوم الخميس الرابع من نوفمبر سنوياً للاحتفال بعيد الشكر، وبدأ تقليد إعفاء ديك رومى من الذبح لأول مرة خلال ولاية الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب ليلة عيد الشكر عام 1989، ومنذ ذلك الوقت بات العفو عن ديك رومى من الذبح تقليد أمريكياً .





ويتم تقليد العفو عن ديك رومى من الذبح فى البيت الأبيض ويبث على شاشات التلفاز، وحل العام الماضي ما يقرب من 50 مليون ديك رومى على مائدة الأمريكين فى عيد الشكر، فإن هناك اثنين من الديوك محظوظين لن يتقابلا مع الجزار طيلة حياتهما، بعدما حصلا على عفو من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



