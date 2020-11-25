ايفانكا ترامب تحتفل بعيد الشكر برفقة أسرتها مع الديكين كورن وكوب.. صور

احتفلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته الأولى، مع زوجها جاريد كوشنر، وأولادهما، بعيد الشكر لهذا العام فى البيت الأبيض، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مجموعة من صور الاحتفال، الذى أقيم اليوم، الأربعاء، فى البيت الأبيض، أتبعتها بتعليق: "لقاء مع كورن، الديك الرومى القومى لعيد الشكر، كما واصل الرئيس ترامب عادة محبوبة للبيت الأبيض، وباكتمال مهامهم لعيد الشكر، كورن و كوب، سوف يتقاعدان فى جامعة ولاية أيوا".
بدأ الاحتفال بعيد الشكر فى القرن السابع عشر عندما وصل المهاجرون الإنجليز إلى أمريكا حيث واجه بعضهم الهلاك والموت بسبب جهلهم بطرق الزراعة وسبل العيش الأساسية، حيث قرر السكان الأصليون مساعدتهم على تعلم الزراعة والرى واحتفلوا بأول موسم حصاد معاً فى عام 1621.
ويتم تقليد العفو عن ديك رومى من الذبح فى البيت الأبيض ويبث على شاشات التلفاز، وحل العام الماضي ما يقرب من 50 مليون ديك رومى على مائدة الأمريكين فى عيد الشكر، فإن هناك اثنين من الديوك محظوظين لن يتقابلا مع الجزار طيلة حياتهما، بعدما حصلا على عفو من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
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