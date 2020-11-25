الهندسية للسيارات تعلن عن خطة هيكلة جديدة لتجاوز 136.5 مليون جنيه خسائر

أسفرت نتائج أعمال شركة الهندسية للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيقها خسائر العام المالى 2019-2020 بلغت 136.5 مليون جنيه، فى حين كان الشركة تستهدف تحقيق خسائر 100 مليون جنيه فقط.

وأرجعت الشركة أسباب الخسارة إلى عدم توقيع العقود المتوقعة مع العملاء خلال العام المالى والمدرجة ضمن مستهدف الموازنة، إضافة لعدم سداد مستحقات الشركة من هيئة النقل العام قيمة 25 أتوبيس بنحو 25 مليون جنيه، علاوة على ارتفاع تكلفة الإنتاج والأجور.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الهندسية للسيارات، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الهندسية للسيارات وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية.

وتقرر تعيين الدكتور سامح متولى رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة الهندسية للسيارات وتعيين وفا فايز عضوا منتدبا تنفيذيا مع تعيين كلا من محمد شاهين، وخالد شديد عضوين بمجلس الإدارة.

أوضحت الشركة انها تسعى إلى ترشيد النفقات وإصلاح الاختلالات فى الشركة بضم الإدارات وإلغاء بعض القطاعات.