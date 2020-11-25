النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 متهمين بقتل خفير بسبب خصومة ثأرية فى الجيزة

كتب ــ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى الجيزة بضبط واحضار 4 أشخاص متهمين بقتل خفير مزرعة بإطلاق النار عليه؛ بسبب خصومة ثأرية بينهم، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهمين بقتل خفير مزرعة، بإطلاق النار عليه، وتوصلت التحريات إلى أن 4 أشخاص ارتكبوا الجريمة بإطلاق النار عليه، بسبب خصومة ثأرية، وفروا هاربين، وجارى تكثيف التحريات لتحديد أماكن هروبهم تمهيدا لضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل خفير خاص نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المجنى عليه، يعمل خفيرا بمزرعة، وخلال تواجده بمقر عمله تعرض لإطلاق نار مما أسفر عن إصابته، حيث حاول زملاؤه إسعافه بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خصومة ثأرية بينهم، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين وضبطهم، وباشرت النيابة التحقيق.