النوه تضرب الإسكندرية.. و"مياه الشرب" تسحب تجمعات المياه من الشوارع..فيديو

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة، وشهدت شوارع وميادين المحافظة سقوط أمطار غزيرة، وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة بعض الشوارع.
وفى هذا الإطار، تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال سحب تجمعات المياه بشارع جمال عبد الناصر وملك حفنى ومصطفى كامل والكورنيش وعدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.
رافق رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
جاء ذلك أثناء تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحطة رفع الصرف الصحى 3 بالمنتزه.
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