النظام الغذائي الأخضر للبحر الأبيض المتوسط أفضل للصحة.. اعرف الفوائد

كتبت هند عادل

توصلت الأبحاث الحديثة إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحتوي على المزيد من المواد النباتية ربما يكون أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي من الإصدار التقليدي، وحمية البحر الأبيض المتوسط الخضراء تحتوي على المزيد من المواد النباتية والقليل جدًا من اللحوم الحمراء أو الدواجن ، ربما أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي من النسخة التقليدية -على الأقل عند الرجال نُشر البحث في مجلة القلب الأمريكية .

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يرتبط نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الغني بالأطعمة النباتية بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ويشكل حاليًا العمود الفقري للإرشادات الغذائية لدرء أمراض القلب التاجية، يُعتقد أن تأثيره مرتبط بارتفاع المدخول الغذائي من مادة البوليفينول والدهون والألياف "الصحية" وانخفاض تناول البروتين الحيواني أراد الباحثون معرفة ما إذا كانت النسخة الأكثر اخضرارًا من هذا النظام الغذائي ، والتي تحتوي على نسبة أعلى من مصادر الغذاء النباتية الخضراء وحتى أقل في تناول اللحوم الحمراء ، قد تكون أفضل للصحة. قاموا بشكل عشوائي بتقسيم 294 شخصًا غير مستقر ومعتدل السمنة (مؤشر كتلة الجسم 31) بمتوسط عمر 51 إلى ثلاث مجموعات غذائية.

تلقت المجموعة الأولى إرشادات حول تعزيز النشاط البدني والمبادئ التوجيهية الأساسية لتحقيق نظام غذائي صحي، تلقى الثاني نفس إرشادات النشاط البدني بالإضافة إلى المشورة بشأن اتباع نظام غذائي متوسطي مقيد بالسعرات الحرارية (1500-1800 كيلو كالوري / يوم للرجال و 1200-1400 كيلو كالوري / يوم للنساء) كان هذا منخفضًا في الكربوهيدرات البسيطة والغنية بالخضروات والدواجن والأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء. وشملت 28 ج / يوم من الجوز.

تلقت المجموعة الثالثة إرشادات تتعلق بالنشاط البدني بالإضافة إلى المشورة بشأن اتباع نسخة خضراء مماثلة مقيدة بالسعرات الحرارية من حمية البحر الأبيض المتوسط وشمل ذلك 28 جم / يوم من الجوز ، وتجنب اللحوم الحمراء / المصنعة ، وكميات أعلى من المواد النباتية. كما تضمنت 3-4 أكواب / يوم من الشاي الأخضر و 100 جرام مكعبات مجمدة من من نبات الطحالب المائية ، يؤخذ على أنه بروتين نباتي أخضر مخفوق كبديل جزئي عن بروتين حيواني.

بعد ستة أشهر ، تم تقييم تأثير كل نظام على فقدان الوزن وعوامل الخطر القلبية الوعائية والأيض. أولئك الذين اتبعوا كلا النوعين من حمية البحر الأبيض المتوسط فقدوا المزيد من الوزن: أخضر متوسط 6.2 كجم ؛ البحر الأبيض المتوسط 5.4 كجم ؛ رجيم صحي 1.5 كجم. محيط الخصر وهو مؤشر على انتفاخ الحجاب الحاجز الضار - تقلص بمتوسط 8.6 سم بين أولئك الذين يتبعون حمية البحر المتوسط الخضراء مقارنة مع 6.8 سم لمن يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط و 4.3 سم لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا. حققت مجموعة النظام الغذائي الأخضر المتوسط انخفاضًا أكبر في الكوليسترول "الضار" منخفض الكثافة بمقدار 6.1 مجم / ديسيلتر ، وهو انخفاض بنسبة 4٪ تقريبًا.

كانت الأرقام المكافئة 2.3 مجم / ديسيلتر (ما يقرب من 1٪) لمن هم في مجموعة النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ، و 0.2 مجم / ديسيلتر لأولئك في مجموعة النظام الغذائي الصحي.وبالمثل ، تحسنت عوامل الخطر القلبية الوعائية والتمثيل الغذائي الأخرى بشكل أكبر بين أولئك الذين يتبعون حمية البحر المتوسط الخضراء ، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم الانبساطي ، ومقاومة الأنسولين ، وعلامة هامة للالتهاب ، وهو بروتين سي التفاعلي ، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تصلب الشرايين كما زادت نسبة الكوليسترول "الجيد" إلى "السيئ".