وقالت - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالانجليزية اليوم الأربعاء "أعرف أن أصحاب المتاجر والمطاعم يريدون إنهاء القيود، لكن يجب أن نتعلم من الصيف ولا نكرر نفس الأخطاء".

وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن تخفيف القيود بشكل سريع يهدد بإمكانية حدوث موجة ثالثة من الوباء بعد احتفالات عيد الميلاد.