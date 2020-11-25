المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد ترويجه فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة معاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة حيازة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت تحقيقات لنيابة العامة أن المتهم م.ا سائق، قام بإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا بهدف الاتجار.

كان قسم شرطة السلام أثناء تفقد الحالة الأمنية القى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار بالمواد المخدرة والمبلغ مالى، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، والتى أحالته عقب أنتهاء التحقيقات معه إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.