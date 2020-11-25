المدرسة المصرية الدولية فى الشيخ زايد تكافئ المتفوقين بخصم 50% من المصروفات

محمود طه حسين

كرمت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوائل المرحلة الأولى من طلبة الدبلومة لتميزهم وتفوقهم العلمى، حيث تم منح الطلاب ومكافئتهم بمنحة دراسية عبارة عن خصم 50% من المصروفات الدراسية تمولها المؤسسة الراعية للمدرسة "جرين لاند"، كما تم منح الطلاب شهادات تقدير فى احتفالية صغيرة راعت الاجراءات الاحترازية للطلاب.

وأوضحت إدارة المدرسة أن الخصم شمل مصروفات العام الأول والثانى بالدبلومة فى المدرسة شرط التفوق العام القادم، موضحة أن المؤسسة الراعية للمدرسة سوف تتحمل 50% من مصروفات الطلاب هذا العام والعام الدراسى المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصول المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد على الاعتماد بنظام البكالوريا الدولية IB للثلاث برامج (الابتدائى، والمتوسط، والدبلومة)، من منظمة البكالوريا الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد واحدة من مجموع 13 مدرسة حكومية دولية بمحافظات الجمهورية حرصت الوزارة من خلالها على تقديم خدمة تعليمية دولية.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس الدولية الحكومية تأتى فى إطار المساعى التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية، حيث بدأت الوزارة منذ عام 2014 فى تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" فى ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم فى مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن هذه المدارس تعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة فى بيئة محلية وبجودة عالية.

وأضاف حجازى، أن أعضاء هيئة التدريس وفريق الإدارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.











